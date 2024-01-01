الإعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب مجزرة في مجمع الشفاء الطبي

غزة / سما /

أكد رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال معروف في تصريح إن انتهاكات الاحتلال تشمل كامل المنطقة المحيطة بمجمع الشفاء.

واضاف معروف أن مجمع الشفاء كان يضم 30 ألف كادر طبي ونازح عندما اقتحمه الاحتلال يوم الاثنين الماضي.

وأشار إلى أن مئات من المحتجزين داخل مجمع الشفاء يتعرضون للتنكيل والمهانة.

وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجريمة المنظمة ضد مجمع الشفاء الطبي التي يرتكبها جيش الاحتلال بـ”وحشية”.

وأكد أن جيش الاحتلال يهدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن بداخله.

وطالب دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، والخروج من مربع الصمت، وممارسة دور عملي لوقف الحرب والمجازر المتواصلة بأشكال مختلفة.