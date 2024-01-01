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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 136 منذ بدء العدوان على غزة

السبت 23 مارس 2024 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 136 منذ بدء العدوان على غزة



غزة / سما /

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 136 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد استشهاد 3 صحفيين خلال الأيام القليلة الماضية.

فقد استشهد المصور الصحفي محمد الريفي متأثراً بإصابته عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد المصور الصحفي والمنتج في قناة رقمي TVعبد الرحمن صايمة، بقصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل بمخيم البريج وسط القطاع.

بينما استشهد مقدم البرامج الدينية بقناة القدس اليوم الفضائية د. محمود عماد عيسى بقصف الاحتلال لمنزله، وارتقى معه عدد من أفراد عائلته.

#الشهداء الصحفيين #غزة

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