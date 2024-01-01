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غوتيريش يزور الحدود المصرية مع غزة للمطالبة بوقف إطلاق النار‎

السبت 23 مارس 2024 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يزور الحدود المصرية مع غزة للمطالبة بوقف إطلاق النار‎



غزة / سما /

من المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحدود المصرية مع غزة، اليوم السبت، لتجديد الدعوات من أجل وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين حماس إسرائيل منذ أكثر من 5 أشهر والتي ألحقت دماراً كبيرًا بقطاع غزة.

وتأتي زيارة غوتيريش في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوب غزة، على الحدود مع مصر، رغم مطالبات دولية للحيلولة دون القيام بمثل هذا الهجوم.

ونزح غالبية سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بمحيط رفح، ورغم أن الظروف أسوأ في شمال القطاع، إلا أن محنة المدنيين في جميع أنحاء القطاع تفاقمت بشكل حاد.

وسيصل غوتيريش العريش في شمال سيناء بمصر، حيث يتم تسليم وتخزين الكثير من مساعدات الإغاثة الدولية لغزة، والجانب المصري من معبر رفح، أحد نقاط دخول المساعدات.

كما ومن المتوقع أن يزور مستشفى في العريش ويلتقي بموظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في رفح.

#وقف إطلاق النار‎ #أنطونيو غوتيريش #الحدود المصرية #غزة

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