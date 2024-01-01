دبابات إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ غرب خان يونس

خانيونس / سما /

توغلت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية انطلاقا من شرق شركة المطاحن الفلسطينية بين مدينتي خان يونس ودير البلح وصولا إلى منطقة مواصي القرارة.

وأطلق جيش الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة وقذائف مدفعية باتجاه منطقة المواصي المكتظة بخيام النازحين، فيما لم يتبين فورا إن أسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

ووفق شهود عيان، فإن التوغل المفاجئ والقصف دفعا مئات الفلسطينيين للنزوح مجددا نحو مدينة دير البلح (وسط) أو رفح في الجنوب سيرا على الأقدام.

وأشاروا إلى قيام الجرافات العسكرية الإسرائيلية بتجريف عدد من خيام النازحين والمباني في منطقة المواصي.