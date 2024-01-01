  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دبابات إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ غرب خان يونس

السبت 23 مارس 2024 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبابات إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ غرب خان يونس



خانيونس / سما /

توغلت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية انطلاقا من شرق شركة المطاحن الفلسطينية بين مدينتي خان يونس ودير البلح وصولا إلى منطقة مواصي القرارة.

وأطلق جيش الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة وقذائف مدفعية باتجاه منطقة المواصي المكتظة بخيام النازحين، فيما لم يتبين فورا إن أسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

ووفق شهود عيان، فإن التوغل المفاجئ والقصف دفعا مئات الفلسطينيين للنزوح مجددا نحو مدينة دير البلح (وسط) أو رفح في الجنوب سيرا على الأقدام.

وأشاروا إلى قيام الجرافات العسكرية الإسرائيلية بتجريف عدد من خيام النازحين والمباني في منطقة المواصي.

#دبابات إسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي والشاباك يعترفان: لم يعتقل "قياديون كبار" بمستشفى الشفاء

فيتو روسي صيني يطيح بمشروع قرار أمريكي حول غزة

اقتلوهم جميعا..الكشف عن مخططات للمستوطنين للانتقال إلى غزة ( فيديو)

إيكونوميست: “في لحظة القوة العسكرية تبدو إسرائيل ضعيفة للغاية"

62 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح في هجوم لتنظيم “الدولة” على قاعة حفلات في موسكو (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

وحدة الرضوان

القناة الـ12: هدف تدمير حماس ما زال بعيدا وحزب الله يمتلك 200 الف صاروخ

ميناء

باحث غربي: مشروع الميناء العائم بغزة نفاق كبير والجيوش ليست منظمات إنسانية

وفد التفاوض

مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض بالدوحة

الحرب في اليوم 169: شهداء بالعشرات والقصف يتواصل في محيط الشفاء

مذكرة للخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة من أن "إسرائيل" ترتكب خطأ إستراتيجيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية