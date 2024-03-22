القناة الـ12: هدف تدمير حماس ما زال بعيدا وحزب الله يمتلك 200 الف صاروخ

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان نحو 6 أشهر من القتال ألحقت أضرارا جسيمة بقدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العسكرية، لكن هدف تدميرها ما زال بعيدا.

واضافت ان حماس بدأت تستخدم الكمائن المفخخة في غزة على نحو أوسع.

وحول حزب الله قالت انه وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، ما زال لدى حزب الله بين 150 و200 ألف صاروخ.

واكدت ان لدى حزب الله آلاف المقاتلين القادرين على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وهم مجهزون بالآلاف منها.

واوضحت ان المنظومة الجوية لحزب الله تضررت بشدة، ودمرت إسرائيل مستودعات لطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للطائرات.