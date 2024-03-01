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صورة.. الاحتلال يعدم طبيبًا يعمل داخل مجمع الشفاء

السبت 23 مارس 2024 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. الاحتلال يعدم طبيبًا يعمل داخل مجمع الشفاء



غزة / سما /

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم الطبيب محمد زاهر النونو، الذي يعمل في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بعد رفضه مغادرة المستشفى وإصراره على مواصلة علاج الجرحى.

مجمع الشفاء

 

وتبعًا لمصادر محلية وشهود عيان، فإن جيش الاحتلال أعدم عشرات الفلسطينيين في محيط مستشفى الشفاء، في إطار سلسلة جرائم جديدة بحق المدنيين العزل.

وأمس الجمعة، اعترف جيش الاحتلال بارتكاب هذه المجازر حين أعلن أنه أعدم ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة به، بينهم جرحى ونازحون، بالإضافة إلى اعتقال المئات من الأطباء والمرضى والنازحين والصحفيين.

ويواصل الاحتلال لليوم السادس على التوالي حصاره واقتحامه لمجمع الشفاء الطبي، وسط إطلاق نار كثيف تجاه المباني، وكل من يتحرك في محيط المكان.

#الاحتلال #مجمع الشفاء الطبي

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