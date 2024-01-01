شولتز يدعو لإيصال المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز لإيصال المزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تناولوا فيها التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وعبر شولتز عن قلقه إزاء هجوم محتمل لـ”إسرائيل” على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وشدد المستشار الألماني على أهمية عدم سقوط ضحايا بين المدنيين في رفح.

وأكد أن المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة “قليلة جدا”، وأنه من الجيد العثور على طرق بديلة لإدخالها مثل الإنزال الجوي والممر البحري، إلا أنها ليست كافية.

وأردف شولتز، أنه “يجب إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، بدلا من 200 كما هو الحال الآن، ما يستوجب فتح معابر حدودية جديدة”.