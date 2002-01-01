هجوم موسكو: معلومات جديدة عن المنفذين وعدد القتلى يرتفع إلى 93

موسكو / سما /

تتواصل في قاعة العروض "كروكوس سيتي هول" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم السبت، أعمال إزالة الأضرار وإخماد الحريق الناجم عن الهجوم المسلّح على القاعة مساء أمس الجمعة، الذي راح ضحيته 93 قتيلاً على الأقل، وفق الأرقام المعلنة حتى الآن.

ويشارك في عملية إخماد النيران نحو 500 رجل إطفاء، وما يقارب 200 قطعة من المعدات، كما أفادت مديرية وزارة الطوارئ الروسية في مقاطع مصوّرة صباح اليوم، فيما أفادت سلطات مقاطعة موسكو (كيان إداري مستقل يضمّ ضواحي العاصمة) بأن الحريق أُخمِد تقريباً، مع استمرار إزالة الأضرار، وسط انهيار السقف فوق قاعة العروض الكائنة بها بؤرة الحريق.

وصباح اليوم السبت، أعلن جهاز الأمن الروسي توقيف 11 عنصراً على خلفية الهجوم، في حين تحدثت لجنة التحقيق الروسية عن ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 93 قتيلاً.

وفي الوقت الذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، تجزم رواية الأجهزة الأمنية بأن المسلحين تلقوا تدريباً عسكرياً أو تدربوا على الرماية، وفق ما نقلته صحيفة "كوميرسانت" الروسية، لافتة إلى أنهم تعاملوا بشكل منسق، وكأنهم اعتادوا مثل هذه الأعمال.

وما يعزز واقعية هذه الفرضية، الهدوء الذي توجهت به المجموعة من مرتدي أزياء تمويهية، إلى قاعة العروض، وكأنها عناصر أمنية تتولى تأمين الفعاليات، ثم أطلقت النار عبر زجاجات الأبواب والواجهة، وأصبحت تقتل كل من صادفته في طريقها، ولاذت بالفرار في نهاية المطاف.

ولما كانت الواقعة تشبه من الوهلة الأولى حادثة احتجاز رهائن المسرحية الموسيقية "نورد أوست" بالقرب من وسط موسكو في عام 2002، إلا أن الفارق الرئيسي يكمن في أن المسلحين الشيشانيين احتجزوا حينها رهائن لطرح مطالب أمام السلطات، ولكن هذه المرة، دخل خمسة مسلحين حملوا رشاشات إلى البناية، ثم انصرفوا من دون تقديم أي مطالب.

وبدأت الأحداث في "كروكوس سيتي هول" تتطور عند الساعة الثامنة مساءً تقريباً، قبيل انطلاق حفل لفرقة الروك "بيكنيك"، إذ دخلت السيارة التي خرج منها خمسة مسلحين يرتدون لباساً تمويهياً إلى ساحة الانتظار بجوار المجمع قبل تنفيذ الهجوم.

وفي الوقت الذي تداولت فيه وكالة "رويترز" خبر تبني تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن الهجوم، ثمة تلميحات، بل اتهامات صريحة، وجهها كبار المسؤولين الروس إلى أوكرانيا بالوقوف وراءه.

وتوعد نائب رئيس مجلس الأمن، الرئيس السابق دميتري مدفيديف، الجناة، كاتباً في منشور على قناته على "تليغرام" في ساعة متأخرة من مساء أمس: "لا يفهم الإرهابيون سوى الإرهاب الجوابي. لن تفلح أي محاكم وتحقيقات طالما لم تُواجَه القوة بالقوة، وتُواجَه الوفيات بإعدامات شاملة بحق الإرهابيين وقمع عائلاتهم".

وأضاف: "إن تأكد أن هؤلاء إرهابيو نظام كييف، فمن المستحيل التعامل معهم هم وملهميهم الفكريين بطريقة أخرى، بمن فيهم مسؤولو الدولة التي ارتكبت مثل هذه الجنح"، علماً أن كييف نفت وقوفها وراء الهجوم الذي أثار انتقادات دولية واسعة.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه جرى إخطار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بواقعة إطلاق النار في "كروكوس سيتي هول" خلال دقائق، موضحاً أن الرئيس يتلقى المعلومات عما يجري، والإجراءات المتخذة، عبر جميع خدمات الاتصال القائمة.

وفي وقت لاحق من ليل أمس، أطلع رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ورئيس هيئة "الحرس الروسي" فيكتور زولوتوف، بوتين على سير التحقيق في الهجوم على "كروكوس سيتي هول"، وفق المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية.

وأعلن تنظيم "داعش" الذي استهدف روسيا مرّات عدّة، في بيان على "تليغرام"، أنّ مقاتليه "هاجموا تجمّعاً كبيراً (...) في محيط العاصمة الروسيّة موسكو". وزعم التنظيم أنّ مقاتليه "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) قد أفاد بأنّ "الحصيلة الأوّلية للاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل مجمّع كروكوس سيتي هول بلغت 40 قتيلاً"، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء محلّية.

وأعلن وزير الصحّة ميخائيل موراشكو في وقت لاحق أنّ 115 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى، بينهم خمسة أطفال. ومن بين المصابين، هناك 60 شخصاً بالغاً وقاصر واحد في حالة خطرة.

منتج موسيقي عن هجوم موسكو: هذا ما وقع

وقال أليكسي، وهو منتج موسيقي كان في غرفة تبديل الملابس وقت الهجوم، لـ"فرانس برس": "قبل البداية مباشرة، سمعنا فجأة رشقات ناريّة عدّة من أسلحة رشّاشة وصراخ امرأة ثمّ الكثير من الصراخ". وأضاف أنّه رأى الجمهور يتدافع سعياً للهرب.

ووفق صحافي في وكالة أنباء ريا نوفوستي العامّة، اقتحم أفراد يرتدون ملابس مموّهة قاعة الحفل، قبل أن يفتحوا النار ويُلقوا "قنبلة يدويّة أو قنبلة حارقة، ما سبّب نشوب حريق".

وقال الصحافي: "ارتمى الأشخاص الموجودون في القاعة أرضاً للاحتماء من إطلاق النار لمدّة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا بالزحف للخروج. وتمكّن كثيرون من الخروج".

وامتدّت النيران إلى ما يقرب من 13 ألف متر مربّع من المبنى قبل احتواء الحريق، وفق خدمات الطوارئ. لكن حوالى الساعة الواحد فجراً السبت، كان الحريق لا يزال مشتعلاً، وفق الوزارة التي استخدمت مروحيّات في عمليات الإطفاء.

وأورد التلفزيون الروسي أنّ سقف المبنى انهار جزئياً. ولم تتوافر معلومات عن عدد الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا محاصرين في الداخل.

ونشرت قناتا "بازا" و"ماش"، المعروفتان بقربهما من الشرطة، على "تليغرام" مقاطع فيديو تظهر مسلّحَين على الأقلّ يتقدّمان في القاعة، وأخرى تظهر جثثاً ومجموعات من الأشخاص يندفعون نحو المخرج. وتظهر صور أخرى متفرّجين يختبئون خلف مقاعد أو يغادرون قاعة الحفلات الموسيقيّة.