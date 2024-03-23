اليونسكو: قرار ثالث وبالإجماع لصالح فلسطين

غزة / سما /

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في دورته 219 ( أمس الجمعة) في العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا ثالثًا بعنوان تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة اليونسكو.

​يأتي ذلك بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

ويتضمن القرار الدعوة إلى تقييم الدمار على المدارس والمرافق التعليمية والمعالم التاريخية والدينية، ومواصلة العمل على تعزيز هذه المؤسسات التعليمية والثقافية، من خلال تقديم الخدمات وتنمية المهارات والكفاءات في التعليم وفي المجال التقني والمهني، والعمل على تعزيز سلامة الصحفيين في قطاع غزة، إضافةً إلى دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة في قطاع غزة.

الخارجية الفلسطينية ترحب

من جهته، رحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، باعتماد القرار، مشددًا على أن ذلك "مهم للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني في مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من جرائم وانتهاكات، خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإجراءات والتدابير الاحترازية والمؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وفي ظل سياسة ازدواجية المعايير وغياب المساءلة على جرائم الإبادة الجماعية".

ونقلت "وفا" عن المالكي قوله إن اعتماد هذه القرارات "يعد شاهدًا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات، ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية شعبنا وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي، وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته".