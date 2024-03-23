مداهمات بالضفة والاحتلال يأخذ مقاسات منزل الشهيد "كراجه"

الضفة المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل وسط أعمال تخريب وتفتيش بداخلها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير بزيع غرب رام الله، وداهمت منزل منفذ عملية دوليف الشهيد مجاهد كراجه، وأخذت مقتاساته من الداخل، تمهيدا لهدمه.

وشهدت القرية مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، دون وقوع إصابات.

كما اقتحم الاحتلال قرية كفر نعمه المجاورة واقتحم عددا من المنازل والشقق السكنية وقام بتفتيشها وتخريبها والتحقيق مع المواطنين.

وصادر الاحتلال سيارات للمواطنين، وقام بتكسير مركبات أخرى، واعتدت بالضرب على مواطنين وعرقلة وصول سيارة إسعاف للقرية.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل بمدينة طولكرم وعاثت فيها خرابا.

وفي نابلس اقتحم الاحتلال حي الضاحية واعتقل الشاب وليد عديلي من منزله.

وشهدت بلدات يطا وبيت عوا اقتحامات خلال ساعات الليل.

وأطلق جنود الاحتلال النار على مزارعين صباح اليوم خلال عملهم في سهل قرية المغير شمال رام الله.