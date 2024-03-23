  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مداهمات بالضفة والاحتلال يأخذ مقاسات منزل الشهيد "كراجه"

السبت 23 مارس 2024 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مداهمات بالضفة والاحتلال يأخذ مقاسات منزل الشهيد "كراجه"



الضفة المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل وسط أعمال تخريب وتفتيش بداخلها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير بزيع غرب رام الله، وداهمت منزل منفذ عملية دوليف الشهيد مجاهد كراجه، وأخذت مقتاساته من الداخل، تمهيدا لهدمه.

وشهدت القرية مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، دون وقوع إصابات.

كما اقتحم الاحتلال قرية كفر نعمه المجاورة واقتحم عددا من المنازل والشقق السكنية وقام بتفتيشها وتخريبها والتحقيق مع المواطنين.

وصادر الاحتلال سيارات للمواطنين، وقام بتكسير مركبات أخرى، واعتدت بالضرب على مواطنين وعرقلة وصول سيارة إسعاف للقرية.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل بمدينة طولكرم وعاثت فيها خرابا.

 

وفي نابلس اقتحم الاحتلال حي الضاحية واعتقل الشاب وليد عديلي من منزله.

وشهدت بلدات يطا وبيت عوا اقتحامات خلال ساعات الليل.

وأطلق جنود الاحتلال النار على مزارعين صباح اليوم خلال عملهم في سهل قرية المغير شمال رام الله.

#مداهمات #الضفة الغربية #كراجه

الأكثر قراءة اليوم

4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

فيتو روسي صيني يطيح بمشروع قرار أمريكي حول غزة

الجيش الإسرائيلي والشاباك يعترفان: لم يعتقل "قياديون كبار" بمستشفى الشفاء

مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

إيكونوميست: “في لحظة القوة العسكرية تبدو إسرائيل ضعيفة للغاية"

62 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح في هجوم لتنظيم “الدولة” على قاعة حفلات في موسكو (صور وفيديو)

اقتلوهم جميعا..الكشف عن مخططات للمستوطنين للانتقال إلى غزة ( فيديو)

الأخبار الرئيسية

وفد التفاوض

مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض بالدوحة

الحرب في اليوم 169: شهداء بالعشرات والقصف يتواصل في محيط الشفاء

مذكرة للخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة من أن "إسرائيل" ترتكب خطأ إستراتيجيا

اقتلوهم جميعا..الكشف عن مخططات للمستوطنين للانتقال إلى غزة ( فيديو)

photo_2024-03-23_04-18-07

شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية شمال رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية