الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام

رام الله / سما /

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن شدة سرعة الرياح، يوم الثلاثاء.