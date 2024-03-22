الحرب في اليوم 169: شهداء بالعشرات والقصف يتواصل في محيط الشفاء

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٦٩ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٨٢ شهيد و ١١٠ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٠٧٠ شهيد و ٧٤٢٩٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



ولليوم السادس تواصل قوات الاحتلال اقتحام مشفى الشفاء غرب مدينة غزة وتجري عمليات اعتقال بحق النازحين والكوادر الطبية.



وقالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي قصف عدة مباني وحرق قسم الشرايبن في مجمع الشفاء الطبي وأنه يحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم و10 من الكوادر الصحية في مركز الامير نايف بمجمع الشفاء الطبي.



وارتقى عدد من الشهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلين يعودوا لعائلة حبوش في محيط فندق الأمل خلف مستشفى الشفاء في مدينة غزة وعدد آخر من الشهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد عشرة مواطنين بقصف منزل لعائلة القوقا شمال غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً قرب دوار حيدر غربي مدينة غزة واندلع حريق في المكان.

وفي شمال قطاع غزة شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مخيم جباليا ومناطق متفرقة شمال قطاع غزة



جنوب القطاع



واستشهد خمسة مواطنين في قصف مدفعي عنيف ومتواصل، يستهدف منطقة مواصي القرارة شمالي غرب خان يونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف مسيرة اسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.

وفي رفح انتشل مسعفون أربعة أطفال شهداء وطفل واحد على قيد الحياة ليصبح عدد الشهداء



الاجمالي 5 شهداء و 7 اصابات في قصف منزل شمال المدينة.



وأطلقت طائرة مسيرة صاروخا" تجاه أرض زراعية بجوار ملعب البلدية في منطقة المواصي غرب مدينة رفح ما أدي الي استشهاد المواطن عبد الكريم سعيد داود طالب، 22 عاما"من سكان جباليا، وإصابة 6 مواطنين بجروح.

وسط القطاع



وأغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال مخيم النصيرات ما ادى لتدميره ووقوع اصابات في بين السكان فيما شن طيران الاحتلال غارة اخرى على مدينة الاسرى شمال المخيم.