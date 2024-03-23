افتتاحية مثيرة لمجلة إيكونوميست.. "إسرائيل وحيدة" (صورة)

واشنطن/سما/

نشرت مجلة "إيكونوميست" افتتاحية مثيرة بعنوان "إسرائيل وحيدة"، ووضعت صورة لعلم إسرائيلي يتعرض لرياح شديدة على غلافها، في إشارة للعزلة الدولية التي تهدد تل أبيب جراء سياستها في الحرب الوحشية على قطاع غزة.



ورأت المجلة أن كل أعمدة الأمن الإسرائيلي: الردع، والتحذير السريع، والنصر الحاسم، انهارت في الحرب الحالية، وأنه مهما كانت النتيجة، فالسيناريو الواضح هو أن إسرائيل دخلت في مستنقع غزة والاحتلال الدائم.



وذكرت في مقالها الرئيسي، أن فشل المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قد يترك إسرائيل حبيسة المسار الأكثر كآبة منذ وجودها، الذي يبلغ 75 عاما.



وتابعت: "ينكر العديد من الإسرائيليين هذه الحقيقة، ولكن الحساب السياسي سيأتي في نهاية المطاف".

