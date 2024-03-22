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شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية شمال رفح

السبت 23 مارس 2024 05:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية شمال رفح



غزة/سما/

 استشهد خمسة مواطنين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال أغارت على منزل مكون من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 32,070 مواطنا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 74,298 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

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