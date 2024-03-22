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إعلام إسرائيلي: اعتقال مسلحيْن عبرا الحدود من الأردن

السبت 23 مارس 2024 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: اعتقال مسلحيْن عبرا الحدود من الأردن



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل اعتقلت مسلحين اثنين بعد اجتيازهما الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة قادمين من الأردن.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إنها تتابع  الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية “فصايل” الفلسطينية بعد اجتيازهما حدود المملكة..


وأوضحت أن “الوزارة، ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء”.
ولم يصدر أي توضيح من السلطات الإسرائيلية حول تفاصيل الحادثة، أو هوية المعتقلين حتى الساعة 23:00 ت.غ من يوم الجمعة.

 

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