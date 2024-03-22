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عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء (فيديو)

الجمعة 22 مارس 2024 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء (فيديو)



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، عن “عدوان” أمريكي بريطاني استهدف العاصمة صنعاء.

وتحدثت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب عن “عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مزرعة في محافظة الحديدة غربي اليمن بغارتين جويتين أمريكية بريطانية.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 6 أشهر، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

#اليمن

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