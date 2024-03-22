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المفوضية الأوروبية: غزة على حافة المجاعة وتعاني وضعا إنسانيا كارثيا

الجمعة 22 مارس 2024 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفوضية الأوروبية: غزة على حافة المجاعة وتعاني وضعا إنسانيا كارثيا



غزة/سما/

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الجمعة إن «غزة على حافة المجاعة، وتعاني وضعا إنسانيا كارثيا» فيما زعم الاحتلال، فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات للقطاع.
وشددت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، على الحاجة الملحة لهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وأعلنت أن المجلس الأوروبي قد وافق بالإجماع على التدابير اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة. وقالت: «إننا نحث الحكومة الإسرائيلية على عدم القيام بعملية برية في رفح».
فيما حذر رئيس المجلس الأوروبي من أي عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال «تخيلوا العواقب إذا تم شن مثل هذه العملية» مشددا على التداعيات الإنسانية الوخيمة المحتملة لمثل هذه الخطوة.
وكرر موقف الاتحاد الأوروبي بشأن القانون الدولي، ولا سيما إدانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والدعوة إلى استئناف العملية السياسية.
ودعا القادة إلى توفير المساعدات الإنسانية الأساسية للتخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها أهالي غزة، وشددا على ضرورة دخول 500 شاحنة أو ما يعادلها إلى غزة يومياً عبر كافة الطرق المتاحة، البرية والجوية والبحرية.
وأكدا مجددا التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالسلام الدائم والمستدام المتجذر بقوة في حل الدولتين.
وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، المجتمعون في قمة في بروكسل، دعوا إلى «هدنة إنسانية فورية» في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر.
وقال البيان المشترك إن «المجلس الاوروبي يدعو الى هدنة انسانية فورية ينبغي أن تفضي الى وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية».
وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني «يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية هناك».
ودعوا الى «وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة» وأعربوا عن «قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة».
في الموازاة، زعم الجيش الإسرائيلي أنه فتح نقطة دخول جديدة للمساعدات إلى غزة، وأنه يسمح بدخول إمدادات غير محدودة إلى القطاع.
وأدعى الكولونيل موشيه تيترو، قائد مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في غزة، للصحافيين عند المعبر 96 وهي نقطة دخول جديدة لإيصال الإمدادات إلى المنطقة الشمالية «على حد علمنا، ومن خلال تحليلنا، لا توجد مجاعة في غزة. تدخل غزة كل يوم كمية كافية من الغذاء».
وقال «نبذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة» ملقيا باللوم على بطء منظمات الإغاثة الدولية، التي قال إنها تفتقر إلى القدرة على توزيع الإمدادات داخل غزة حيث خلف القتال آثار الدمار والخراب.

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