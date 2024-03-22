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الرئاسة الفلسطينية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو

الجمعة 22 مارس 2024 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو



رام الله/سما/

عبرت الرئاسة عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع مساء اليوم الجمعة في العاصمة الروسية، موسكو، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت الرئاسة تضامنها ووقوفها إلى جانب القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق، وحرصها على استقرار الأوضاع في الاتحاد الروسي الصديق.

وقدم الرئيس محمود عباس تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي وعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الرئاسة مرة أخرى ثقتها بالقيادة الروسية وقدرتها على تجاوز هذه المحنة وتوفير الأمن والاستقرار في روسيا الاتحادية.

وجددت التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس الرافض للإرهاب أيا كان مصدره.

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