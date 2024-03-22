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أكثر من 100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الجمعة 22 مارس 2024 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدى أكثر من 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 100 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من رمضان.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب "الأقصى"، في محاولة لعرقلة وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى".

وفرضت شرطة الاحتلال غرامات على مركبات المواطنين، بالتزامن مع توافدهم إلى الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال منعت للجمعة الثانية، طواقمها من دخول ساحات المسجد الأقصى  لتقديم خدمات الإسعاف للمواطنين، ومن إقامة عيادتها الميدانية، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لاحترام شارة الصليب والهلال الأحمر.

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