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مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الجمعة 22 مارس 2024 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة



نيويورك/سما/

أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

وقالت المصادر الدبلوماسية لوكالة "فرانس برس" إن مشروع القرار الجديد أعده عدد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.


والجمعة، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الشرق الأوسط الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك فعلت الصين.

وصوت لصالح مشروع القرار 11 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، وتضمن "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف (...) ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها "خداع أمريكي مألوف".

وأشار بوليانسكي إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.

#مجلس الامن

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