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قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب موسكو (صور وفيديو)

الجمعة 22 مارس 2024 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب موسكو (صور وفيديو)



موسكو/سما/

أعلنت الجهات الأمنية الروسية، مساء اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في مركز “كروكس سيتي هول” التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي، وفق موقع قناة “روسيا اليوم”.

وأفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري، فيما أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

وأفاد مراسل “تاس” أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف. وتم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف إلى مكان الحادث.

 

 

(د ب أ)

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