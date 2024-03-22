الفريق الإسرائيلي المفاوض يغادر إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات

القدس المحتلة/سما/

غادر الفريق الإسرائيلي المفاوض تل أبيب مساء اليوم، الجمعة، من أجل استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المزمع أن يلتقي رئيس الموساد، دافيد برنياع، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، ومسؤولين قطريين ومصريين.

وهذه المرة الثانية التي يتوجه فيها الفريق الإسرائيلي إلى الدوحة منذ مطلع الأسبوع، وذلك بعد مفاوضات جرت يوم الإثنين الماضي، وهي تأتي بعد وقت قصير من محادثات أجراها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "كابينيت الحرب".

واجتمع "كابينيت الحرب" صباح اليوم في جلسة عقدت بالتزامن مع وصول بلينكن إلى إسرائيل، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي السياق، قال بلينكن إن محادثاته في هذه الجولة تركزت حول المفاوضات المتعلقة بالأسرى. مضيفا أنه "لدينا فريق أميركي في الدوحة والمفاوضات مستمرة لسد الفجوات في الخلافات ولا بد من إحراز تقدم".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن مساء الخميس أن الأخير صادق على توجه وفد إسرائيلي برئاسة برنياع إلى قطر اليوم للقاء بيرنز ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لبحث اتفاق هدنة في غزة.



وقال مكتب نتنياهو، إن اللقاء يأتي للدفع نحو "الإفراج عن الرهائن" الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وأضاف أن "اجتماع كبار المسؤولين سيعقد في إطار مفاوضات الدوحة، ويهدف إلى دفع جهود إعادة الرهائن".

وذكر مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات في وقت سابق، أن "هناك تقدم في المحادثات، والفجوات بدأت تضيق، ولكن لا يزال هناك طريق طويلة لنقطعها وستظهر المزيد من العقبات، لا يمكن القول إننا بصدد صفقة وشيكة أو أنه يمكن الحديث عن تحقيق اختراق" في مسار المفاوضات؛ بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.