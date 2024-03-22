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شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال المواطنين في قطاع غزة

الجمعة 22 مارس 2024 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال المواطنين في قطاع غزة



غزة/سما/

 استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، إثر استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

واستشهد مواطن على الأقل، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطن، إثر قصف الاحتلال مناطق قرب شاطئ بحر مدينة رفح جنوب القطاع، وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى الكويتي بالمدينة، فيما أصيب مواطن بنيران قناص إسرائيلي في منطقة المغراقة وسط القطاع.

واستشهد مواطنان، وجرح آخرون، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة عياد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وجددت الطائرات قصفها غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

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