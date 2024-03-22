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ألبانيز: جرائم "إسرائيل" قد تشغل الجنائية الدولية لـعقود مقبلة

الجمعة 22 مارس 2024 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألبانيز: جرائم "إسرائيل" قد تشغل الجنائية الدولية لـعقود مقبلة



جنيف/سما:

 قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاما المقبلة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، أرفقته مع فيديو يظهر قتل طائرة مسيّرة إسرائيلية 4 مدنيين فلسطينيين عزّل في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقالت ألبانيز: "الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية".

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