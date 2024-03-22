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مسيرة حاشدة وسط عمان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا

الجمعة 22 مارس 2024 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة وسط عمان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا



عمان/سما/

- انطلقت بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، مسيرة حاشدة للجمعة الـ24 على التوالي، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.

 وردد المشاركون في المسيرة التي شارك فيها مختلف أطياف المجتمع الأردني، هتافات حيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية ورفضه التهجير وتمسكه بحق العودة.

وطالب المشاركون بوقف الحرب الهمجية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث من استهداف المدنيين ومرافق الحياة كافة ومراكز الإيواء.

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