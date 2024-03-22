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مندوب الصين: مشروع القرار الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لمواصلة أعمال القتل في غزة

الجمعة 22 مارس 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مندوب الصين: مشروع القرار الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لمواصلة أعمال القتل في غزة



بكين/سما/

أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن مشروع قرار الولايات المتحدة في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط يعطي ضوءا أخضر لاستمرار أعمال القتل في قطاع غزة.

وقال المندوب الصيني خلال اجتماع مجلس الأمن: "الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط أساسي لإنقاذ الأرواح، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ومنع نشوب صراعات أكبر. ويتضمن المشروع الأمريكي شروطا مسبقة لوقف إطلاق النار، وهي بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لمواصلة القتل. إنه أمر غير مقبول. كما أن المشروع غير متوازن للغاية في عدد من الجوانب الأخرى".
وسبق أن عارضت الجزائر والصين وروسيا مشروع القرار الأمريكي، ولم تسمح بتمريره.

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة بأنه وثيقة مسيسة، موضحا أن الولايات المتحدة تجاهلت المقترحات المقدمة من روسيا ودول أخرى.

وأشار إلى أن هناك مشروع قرار آخر أعده عدد من الأعضاء غير الدائمين تم عرضه على المجلس. وعبر عن قناعته بإمكانية اعتماد هذه الوثيقة، لأنها تدعو بوضوح إلى "وقف إطلاق النار"، وكذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

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