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إصابة 11 جندي إسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة

الجمعة 22 مارس 2024 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 11 جندي إسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة



القدس المحتلة/سما/

أصيب 11 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات في صفوفه إلى 3109 منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كشفت ذلك بيانات نشرها جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني.

ولفت الجيش، خلالها إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوفه إلى 3 آلاف و109 منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر.
وأوضح أن هذه الإصابات تضمنت 485 إصابة “خطيرة” و823 إصابة “متوسطة” وألفا و801 إصابة “طفيفة”.
وذكر الجيش، أن الإصابات شملت ألفا و497 إصابة بالمعارك البرية في غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.
وخلَّف العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة متواصلة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب المدمرة، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

(وكالات)

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