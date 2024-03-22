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النخالة يحدد عاملين هما مفتاح انتصار الشعب الفلسطيني على آلة القتل الإسرائيلية

الجمعة 22 مارس 2024 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يحدد عاملين هما مفتاح انتصار الشعب الفلسطيني على آلة القتل الإسرائيلية



طهران/سما/

أكد أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة أن الوحدة والانسجام بين فصائل المقاومة هما مفتاح انتصار الشعب الفلسطيني أمام آلة القتل الإسرائيلية.

وأضاف زياد النخالة أن التنسيق بين الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس والجهاد الإسلامي لحماية الأهداف الوطنية، يتجلى في المفاوضات السياسية.

وأفاد بأن قدرات المقاومة ومعنوياتها في وضع ممتاز وذلك بعد مرور نحو 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وصرح أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" بأنه يقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران دعما لفلسطين ومقاومتها.

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