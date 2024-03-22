  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

زوجة نتنياهو عاتبة على الأسرى الإسرائيليين المحررين!

الجمعة 22 مارس 2024 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة نتنياهو عاتبة على الأسرى الإسرائيليين المحررين!



القدس المحتلة/سما/

أثارت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سارة، موجة من ردود الفعل لدى الأسرى الإسرائيليين الذين تمت إعادتهم من غزة خلال صفقة التبادل مع حماس.


فقد عاتبت سارة نتنياهو الأسرى المحررين، واشتكت في محادثات مغلقة مع إحدى أعضاء الكنيست، من أنها وزوجها لم يتلقيا الشكر على إعادة بعض المختطفين حتى الآن!.

ووفق تقرير نشرته "أخبار 12"، فقد قالت سارة: "هل رأيتم كم عدد المختطفين الذين أعدناهم؟ لم يفعلوا ذلك.. لم يشكرونا حتى".

وعقب نشر التقرير، رد ليام أور، البالغ من العمر 18 عاما، والذي تم أسره في غزة وعاد ضمن صفقة التبادل، وكتب على إنستغرام: "آسف لقد تم اختطافي". وشاركت ابنة عمه ألما أور، التي تم إطلاق سراحها أيضا بصفقة التبادل، منشور ليام. 

كما رد يجيل يعقوب، الذي عاد أيضا من غزة بصفقة التبادل على المنشور: "أنا آسف لأنني اختطفت، في المرة القادمة سأدفع ثمن إجازة في غزة".

وردا على التقرير الإخباري، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "اتضح أنه في محادثة خاصة يمكنك أن تقول ما تريد، بما في ذلك الأكاذيب والاختراعات التي لا أساس لها. وفيما يتعلق بعضو الكنيست التي التقت بها سارة نتنياهو، فقد قيل إنها "قالت بنفسها بعض الأشياء المثيرة للاهتمام التي، إذا تم الكشف عنها للجمهور، ستسبب دهشة في النظام السياسي".

من الجدير ذكره، أن سارة شاركت في عدد من الاجتماعات مع أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، وبعثت بوقت سابق هذا الشهر رسالة خاصة إلى والدة أمير قطر الشيخة موزا، تدعوها إلى "استعمال نفوذها من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية تزعم : اجتماع سري بين مسؤولين إسرائيليين وقيادي فلسطيني لبحث مستقبل غزة..

جنرال اسرائيلي: إسرائيل بطريقها للزوال الحتميّ تمامًا كسفينة (التايتانك) التي غرقت

الجيش الإسرائيلي والشاباك يعترفان: لم يعتقل "قياديون كبار" بمستشفى الشفاء

القاهرة: وزراء عدد من الدول العربية يدعون لوقف شامل وفوري لإطلاق النار بغزة

عضو بالكونغرس يصف تصريحات كوشنر بشأن ترحيل الفلسطينيين من غزة بالـ"بغيضة"

نتنياهو يوافق على إرسال بعثة إلى قطر لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس

استطلاع: حظوظ حزب غانتس في الكنيست تتراجع بعد انفصال ساعر

الأخبار الرئيسية

82 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

photo_2024-03-22_16-04-30

إيكونوميست: “في لحظة القوة العسكرية تبدو إسرائيل ضعيفة للغاية"

فيتو روسي صيني يطيح بمشروع قرار أمريكي حول غزة

نتنياهو لبلينكن: آمل باجتياح رفح بدعم أميركي "وإلا سننفذ ذلك لوحدنا"

مذبحة الطحين

صحيفة: إسرائيل معزولة أكثر فأكثر دولياً.. و‘"مذبحة الطحين" بغزة شكلت نقطة تحوّل في موقف بايدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية