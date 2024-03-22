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"ما حصل للحصان سيئ للغاية".. تعليقات لجنود اسرائيليين على استشهاد 5 فلسطينيين

الجمعة 22 مارس 2024 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ما حصل للحصان سيئ للغاية".. تعليقات لجنود اسرائيليين على استشهاد 5 فلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

سخر جنود إسرائيليون من مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، أدت إلى مقتل مجموعة من 5 أشخاص على الأقل في قصف استهدف عربتهم التي كان يقلها حصان.
وتداولت مواقع التواصل مقطع فيديو عن أحد حسابات جندي إسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استهداف مجموعة من المدنيين الفلسطينيين مع عربة يجرها حصان شمال غزة، وتظهر العربة في الفيديو تسير في طريق خال قبل أن تتعرض للقصف، ويسمع في خلفية التسجيل جنديان يتحدثان العبرية، حيث أبديا تعاطفهما مع الحصان الذي قتل بالقصف وقال الأول ساخرا (ما حصل سيئ للغاية بالنسة للحصان!) فيجيبه جندي آخر: (هل كانوا 5 أشخاص؟).

ولم يتم الاشارة إلى تاريخ وقوع هذه الحادثة، ولا تاريخ نشر الفيديو.

من الجدير ذكره أن الحرب في قطاع غزة دخلت يومها الـ168 ووصل عدد الضحايا إلى 31988 قتيلا و74188 جريحا منذ 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة في القطاع.

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