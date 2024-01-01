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كتائب القسام تعلن عن عدة عمليات في الضفة

الجمعة 22 مارس 2024 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تعلن عن عدة عمليات في الضفة



الضفة المحتلة / سما /

أعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية، تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية إلى جانب تصديها لتوغلات الاحتلال في محاور مختلفة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: تصدى مجاهدونا خلال الساعات الـ 48 الماضية لاقتحامات العدو وآلياته في مخيم نور شمس بطولكرم، ومدينة طوباس، ومخيم عقبة جبر بأريحا.

وأكدت تمكن مجاهديها -بقوة الله- من استهداف عدد من الآليات بعبوات ناسفة مجهزة سلفًا وحققوا فيها إصابات مباشرة.

كما أعلنت أن مجاهديها نفذوا عدة عمليات إطلاق نار هجومية استهدفت تحشدات عسكرية للعدو ومواقع مستحدثة في شمال ووسط الضفة.

وأصيب صباح اليوم 7 جنود من قوات الاحتلال في اشتباكات استمرت 5 ساعات مع مقاومة قبل إعلان الاحتلال عن اغتياله غرب الله.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العمليات الفدائية والمواجهات ردًّا على تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة وفي إطار الرد على الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة المستمرة منذ 6 أشهر.

#كتائب القسام

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