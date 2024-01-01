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المرصد الأورومتوسطي يكشف جرائم الاحتلال داخل مجمع الشفاء

الجمعة 22 مارس 2024 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
المرصد الأورومتوسطي يكشف جرائم الاحتلال داخل مجمع الشفاء



غزة / سما /

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن كيان الاحتلال قام بشن عمليات قتل عمد وإعدام وقطع الاتصالات وقصف مكثف استهدف المناطق السكنية والمنازل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن كيان الاحتلال قام باستخدام المدنيين في غزة "كدروع بشرية وتعريتهم واقتحام للمنازل السكنية، وشن حملات اعتقال من داخلها، وتنكيل بالسكان، بمن في ذلك النساء والأطفال".

فيما وثق المرصد إعدام قوات الاحتلال المسن "فريج وصفي الحلاق" خلال تواجده في ساحة مجمع الشفاء بغزة، بعد إطلاق النار عليه وتركه عمدًا ينزف لعدة ساعات دون تقديم أي خدمات إسعافية لإنقاذ حياته.

وتلقى المرصد شهادات تفيد بتنكيل جرحى فلسطينيين داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، إلى جانب محاصرتهم وإبقائهم دون علاج أو طعام، وجرهم على الأرض وإبقائهم مستلقين أمام الدبابات.

كما نبهت من استمرار الاحتلال في محاولتها لإفراغ مدينة غزة والشمال من سكانها وإجبارهم على التهجير القسري نحو جنوب القطاع.

فيما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة المنكوب لليوم الثامن والستين بعد المئة على التوالي، حيث بلغ حصيلة العدوان 31,988 شهيدا، فضلا عن إصابة 74,188 شخصا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

#المرصد الأورومتوسطي #غزة #مجمع الشفاء #الاحتلال

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