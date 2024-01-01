  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: قرار سموتريتش الاستيلاء على 8 آلاف دونم استكمال لإبادة شعبنا وتهجيره

الجمعة 22 مارس 2024 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: قرار سموتريتش الاستيلاء على 8 آلاف دونم استكمال لإبادة شعبنا وتهجيره



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأغوار وإعلانها "أراضي دولة" تمهيدًا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني".

واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن ذلك يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".

ورأت أنه "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه، فكبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات الضفة يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا ويحرّض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات".

وأكدت "الخارجية" أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفّر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها".

وشددت على أن "الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا، وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته، أصبح يشكّل غطاءً وتواطؤ مع جريمة القرن".

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية تزعم : اجتماع سري بين مسؤولين إسرائيليين وقيادي فلسطيني لبحث مستقبل غزة..

جنرال اسرائيلي: إسرائيل بطريقها للزوال الحتميّ تمامًا كسفينة (التايتانك) التي غرقت

بوريل يدعو إلى توجيه رسالة حازمة لإسرائيل: "أوضاع غزة وصلت إلى أسوأ حالة"

ديرمر: سندخل رفح حتى لو أدى ذلك إلى شرخ مع أمريكا والعالم

القاهرة: وزراء عدد من الدول العربية يدعون لوقف شامل وفوري لإطلاق النار بغزة

نتنياهو يوافق على إرسال بعثة إلى قطر لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس

السيسي يهدد محتكري السلع

الأخبار الرئيسية

مذبحة الطحين

صحيفة: إسرائيل معزولة أكثر فأكثر دولياً.. و‘"مذبحة الطحين" بغزة شكلت نقطة تحوّل في موقف بايدن

رائد سعد

الجيش الإسرائيلي والشاباك يعترفان: لم يعتقل "قياديون كبار" بمستشفى الشفاء

منفذ عملية رام الله

من هو منفذ عملية رام الله الذي أصاب 7 جنود؟

معتقلين حماس

مسؤول أمني بحماس: ما ينشره الإعلام العبري عن اعتقال قادة من المقاومة غير صحيح

الاحتلال يعترف: إصابة 4 جنود إسرائيليين باشتباكات مع مقاوم فلسطيني غرب رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية