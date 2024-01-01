اعترض طائرتين مسيّرتين.. الجيش الإسرائيلي يغير على جنوب لبنان

بيروت / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض طائرتين مسيّرتين قال إنهما تسللتا من لبنان إلى الجليل الغربي، عند الحدود الشمالية، بعد دويّ صافرات الإنذار في مناطق حدودية واسعة.

وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم أهدافا في قرية عيتا الشعب بجنوب لبنان، مدعيا أن القصف ردا على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه مستوطنة المنارة في وقت سابق اليوم.

وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، مواقع في الجنوب اللبناني، واستهدفت إحدى غاراته منزلا في بلدة العديسة، بحسب ما أوضح في بيان قال فيه إن طائراته الحربية "قصفت مبان عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة كفركلا في لبنان".

وفي البيان ذاته، ذكر جيش الاحتلال أنه "تم رصد إطلاق صاروخ اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ’يفتاح’، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق النار".

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.