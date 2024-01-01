فنلندا تتراجع عن تعليق مساعداتها لـ"أونروا" وتلتحق بالداعمين

غزة / سما /

تراجعت فنلندا عن قرار قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأعلنت أنها ستستأنف الدعم، حسب وزارة التجارة الخارجية والتنمية.

وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، فيله تافيو، الجمعة؛ إن بلاده ستستأنف تقديم التمويل للوكالة.

وقال تافيو: "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لنواصل دعمنا".

وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي؛ إن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.

واستأنفت دول من بينها كندا وأستراليا والسويد تمويل الأونروا، في حين زادت عدة دول خليجية مثل السعودية تمويل الوكالة.

وعلقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد اتهامات من "إسرائيل" بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر .