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10 شهداء بقصف منزل لعائلة القوقا شمال غرب مدينة غزة

الجمعة 22 مارس 2024 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 شهداء بقصف منزل لعائلة القوقا شمال غرب مدينة غزة



غزة / سما /

استشهد 10 مواطنين، الجمعة، بقصف منزل لعائلة القوقا شمال غرب مدينة غزة، كما شنّ جيش الاحتلال غارة قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

يأتي لذك بينما أصيب ثلاثة مواطنين آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في عمارة حلس جنوب غرب مدينة غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال، شمال شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما ادى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن بين الشهداء 3 أطفال و3 نساء، وأن هناك مصابين أحدهم حالته حرجة.

وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي بدير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وتنشر عشرات الدبابات والآليات في محيطه، كما نفذت طائراتها قصفا عنيفا للمباني السكنية في تلك النطقة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.

ودفع العدوان على قطاع غزة، والذي دخل يومه 168، أكثر من 85% من مواطني غزة إلى النزوح الداخلي وسط حصار خانق لمعظم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير/كانون الثاني أحكاماً مؤقتة تأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

#شهداء #عائلة القوقا #القوقا #غزة

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