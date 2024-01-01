انتشار مكثف لشرطة الاحتلال في القدس

القدس المحتلة / سما /

كثفت شرطة الاحتلال، من انتشارها في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى، تزامنا مع الجمعة الثانية من رمضان.

وكثفت قوات الاحتلال بشكل كبير من وجودها العسكري بمحيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

ونشرت هذه القوات الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذين تفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة 6 أشهر.

وفرض الجيش الإسرائيلي- الجمعة الثانية من رمضان- طوقا دائريا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضها شرطة الاحتلال التي دفعت بحوالي 3 آلاف من عناصرها إلى القدس.