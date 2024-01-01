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مسؤول أمني بحماس: ما ينشره الإعلام العبري عن اعتقال قادة من المقاومة غير صحيح

الجمعة 22 مارس 2024 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني بحماس: ما ينشره الإعلام العبري عن اعتقال قادة من المقاومة غير صحيح



غزة / سما /

قال مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح لقناة الجزيرة انه لا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء.

واوضح ان "قائمة صور المعتقلين بمستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم جيش الاحتلال غير دقيقة".

وقال "عدد من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حاليا وصور أخرى لشهداء".

وتابع "3 من الصور في القائمة تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقا.".

وقال "ما ينشر في الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة بغزة."

#المقاومة #حماس #اسرائيل #الاحتلال #غزة #الحرب #مستشفى الشفاء

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