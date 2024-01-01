الطقس: انخفاض درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.