الحرب في اليوم 168 : شهداء بالعشرات واقتحام الشفاء مستمر

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٦٨ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٦٥ شهيد و ٩٢ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣١٩٨٨ شهيد و ٧٤١٨٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ولليوم الخامس تواصل قوات الاحتلال اقتحام مشفى الشفاء غرب مدينة غزة مقرة بقتل ١٤٠ مواطنا واعتقال ٣٥٠.

وتهدد قوات الاحتلال بقتل المئات من المواطنين الذين تقول انها تحصنوا داخل المشفى.

واستشهد ١٣ مواطنا نتيجة قطع الكهرباء عن المشفى.

وفجرت قوات الاحتلال عدد من البنايات البنايات والمنازل في غرب مدينة غزة.

جنوب القطاع

رصيف غزة.. هل هو بديل لمعبر رفح

وطالبت حماس بفتح معبر رفح بشكل دائم لادخال المساعدات.

واستشهد ثمانية مواطنين وعدد من الإصابات إثر استهداف منزل لعائلة بربخ في حي النصر شرقي مدينة رفح.

واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة ابو سلطان دون اصابات غربي رفح .

وقصفت طائرات الاحتلال ارضاً زراعية قرب معبر رفح جنوب القطاع.

وفي خان يونس قصفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية في قرية بني سهيلا شرق المدينة ما ادى لاستشهاد ٤ مواطنين واصابة ١٧ اخرين بجراح.

ودمرت قوات الاحتلال المزيد من المنازل في منطقة الزنة فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين خمسة مواطنين من مناطق متفرقة بالمدينة.

وسط القطاع

ونفذت طائرات الاحتلال غارة على المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع ما ادى لارتقاء شهداء وجرحى.

واصيب عشرة مواطنين بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عيشة في بداية شارع الترزي بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.