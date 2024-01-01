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عضو بالكونغرس يصف تصريحات كوشنر بشأن ترحيل الفلسطينيين من غزة بالـ"بغيضة"

الجمعة 22 مارس 2024 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكونغرس يصف تصريحات كوشنر بشأن ترحيل الفلسطينيين من غزة بالـ"بغيضة"



واشنطن / وكالات /

علق النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، جيري كونولي على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بشأن ترحيل الفلسطينيين من غزة، قائلا: "بغيض لأبعد من الخيال".

وقال صهر ترامب الشهر الماضي في تصريح نشرت تفاصيله قبل أيام: "في عقارات الواجهة البحرية في غزة، يمكن أن يكون الأمر ذا قيمة كبيرة إذا ركز الناس على بناء سبل العيش. تفكر في كل الأموال التي تم إنفاقها على شبكة الأنفاق هذه وجميع الذخائر، لو كانت ستذهب إلى التعليم أو الابتكار، ما الذي كان يمكن فعله؟".

وتابع كوشنر بالقول: "أعتقد أن الوضع مؤسف إلى حد ما هناك، ولكن أعتقد من وجهة نظر إسرائيل، فإنني سأبذل قصارى جهدي لإخراج الناس (من غزة) ثم تنظيفها".

وتعليقا على ذلك، انتقد كونولي في تصريح لشبكة CNN ما قاله كوشنر بشدة، قائلا: "أعتقد أن ما قاله كوشنر للتو بغيض لأبعد من الخيال. إنه تطهير عرقي في أسوأ حالاته. ومن ثم الاستمرار في الحديث كما لو أنه كان يقوم بتطوير عقارات في المناطق المطلة على الشاطئ في كارولينا، وهو يتساءل عن مدى قيمة عقارات الواجهة البحرية في غزة، في حين أن 31 ألف شخص قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار".

كما أضاف: "لا أستطيع إلا أن أتخيل تأثير هذه الكلمات على الشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة حاليا".

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