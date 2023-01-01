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مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل وكالة "الأونروا"

الجمعة 22 مارس 2024 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل وكالة "الأونروا"



سما / وكالات /

أعلن الكونغرس الأمريكي، الخميس، عن مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة "الأونروا" التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة "حماس".

وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية المكون من أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية.

ويدور جدل حول الأونروا منذ اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفيها البالغ عددهم حوالي 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وإثر الاتهامات، علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.

واندلعت الحرب إثر هجوم "حماس" الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى  استشهاد أكثر من 31700 شخص في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".

وتحذر الأمم المتحدة من أن الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة.

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