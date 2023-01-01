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نتنياهو يوافق على إرسال بعثة إلى قطر لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس

الخميس 21 مارس 2024 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوافق على إرسال بعثة إلى قطر لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس



القدس المحتلة / سما/

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على إرسال بعثة من بلاده إلى قطر غدا الجمعة، لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء وافق على مغادرة بعثة إسرائيلية برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع غدا الجمعة إلى قطر.
وأوضح أن البعثة تغادر لعقد لقاء مع كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصري عباس كامل.

وأضاف البيان أن اللقاء يأتي في إطار المفاوضات التي تجرى في الدوحة، بغية دفع الجهود لاسترجاع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حماس “حتى لو سيئة”، وذلك غداة إعلان الحركة أنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول، متهمة تل أبيب بالتراجع عن موافقات سابقة.
وأمس الأربعاء، أعلن القيادي في حماس أسامة حمدان، أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين وأبدت مرونة، لكنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول، متهما تل أبيب بالتراجع عن موافقات سبق وأن أبلغت بها الوسطاء.
وأوضح حمدان خلال مؤتمر صحفي، أن الحركة “قدّمت تصوّرا شاملا وفق المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق، تحقق أولويات شعبنا والمقاومة في وقف العدوان وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتكثيف إدخال الإغاثة والمساعدات”.
وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، فيما تقدّر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وخلَّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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