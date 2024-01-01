  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القاهرة: وزراء عدد من الدول العربية يدعون لوقف شامل وفوري لإطلاق النار بغزة

الخميس 21 مارس 2024 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: وزراء عدد من الدول العربية يدعون لوقف شامل وفوري لإطلاق النار بغزة



القاهرة/ سما/

استضافت جمهورية مصر العربية اليوم الخميس 21 مارس 2024 اجتماعاً لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس إن عددا من وزراء الخارجية العرب ومسؤولا فلسطينيا أطلعوا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع في القاهرة على رؤيتهم للوضع الراهن في غزة وضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع عبر تنفيذ حل الدولتين.
وذكر البيان أن الاجتماع مع بلينكن ضم وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بالإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد المشاركون -في بيان صحفي مشترك – أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.

وأكدوا ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.

الأكثر قراءة اليوم

«السداسية العربية» في القاهرة ستناقش وقف الحرب ومسار لدولة فلسطينية

بلينكن: نقترب من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

تقديرات الجيش الإسرائيلي: حوالي 600 عامل لم يعودوا إلى قطاع غزة بعد الحرب

صحيفة عبرية: إدارة بايدن أبلغت نتنياهو بأنها لن تسمح باجتياح رفح خلال رمضان

ديرمر: سندخل رفح حتى لو أدى ذلك إلى شرخ مع أمريكا والعالم

بوريل يدعو إلى توجيه رسالة حازمة لإسرائيل: "أوضاع غزة وصلت إلى أسوأ حالة"

دعوات أوروبية لوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات

الأخبار الرئيسية

القناة 13 العبرية تزعم : اجتماع سري بين مسؤولين إسرائيليين وقيادي فلسطيني لبحث مستقبل غزة..

بوريل يدعو إلى توجيه رسالة حازمة لإسرائيل: "أوضاع غزة وصلت إلى أسوأ حالة"

تبادل الأسرى

مصدر في حماس يكشف: هذه أسباب تعثر المفاوضات مع إسرائيل

رفح

صحيفة عبرية: إدارة بايدن أبلغت نتنياهو بأنها لن تسمح باجتياح رفح خلال رمضان

صحيفة أمريكية: إسرائيل تخطط سراً لتكليف مجموعات مناهضة لحماس بمسؤولية توزيع المساعدات في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية