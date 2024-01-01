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الدولة العبرية تستخدم الجوع سلاحا ..

بوريل يدعو إلى توجيه رسالة حازمة لإسرائيل: "أوضاع غزة وصلت إلى أسوأ حالة"

الخميس 21 مارس 2024 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل يدعو إلى توجيه رسالة حازمة لإسرائيل: "أوضاع غزة وصلت إلى أسوأ حالة"



سما / وكالات /

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الخميس قادة الاتحاد إلى توجيه رسالة حازمة لإسرائيل من أجل "التوقف عن منع دخول الغذاء إلى غزة وحماية المدنيين".

وجاءت دعوة بوريل قبيل انطلاق قمة قادة الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تطرق فيها إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 شهور.

وقال بوريل إنه لا توجد كلمات تصف الوضع في غزة، مبينا أن الأوضاع في القطاع الفلسطيني "وصلت إلى أسوأ حالة".

وأشار إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي سيُقدم على خطوات أكبر من المطالبة بدعم وكالة الأونروا، ووقف مستدام لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى".

وأضاف: "ما يحدث في غزة اليوم ليس أزمة إنسانية إنه فشل الإنسانية، الناس يتضورن جوعا، وخاصة الأطفال مرضى للغاية لأنهم لا يأكلون".

وداعيا قادة دول الاتحاد، قال بوريل "آمل أن يبعث مجلس الاتحاد الأوروبي برسالة قوية إلى إسرائيل مفادها؛ توقفوا عن منع دخول الغذاء إلى غزة، واسمحوا بعبورها، واحموا المدنيين".

وقال بوريل الإثنين في منتدى ببروكسل إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا من خلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

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