غوتيريش يحذر من المعايير المزدوجة للحرب في غزة وأوكرانيا ..

بروكسل/ وكالات /

شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة التزام المجتمع الدولي بـ"المبادئ المتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني وتجنب المعايير المزدوجة في أوكرانيا وغزة".

وقال غوتيريش لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي إنه يجب على المجتمع الدولي في نزاع أوكرانيا وقطاع غزة أن يلتزم بتلك المبادئ.

وأضاف: "مثلما ندين هجوم حماس الإرهابي في 7 أكتوبر (2023)، فإننا أيضا ندين ما نراه الآن.. هذا العدد غير المسبوق من الضحايا في غزة. يجب أن نلتزم بالمبادئ في كل من أوكرانيا وغزة، ومن دون معايير مزدوجة".

كما شكر غوتيريش الاتحاد الأوروبي على ما وصفه "التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن التحديات العالمية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى 31988 شهيدا و74188 جريحا منذ السابع من أكتوبر.