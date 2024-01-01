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السيسي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

الخميس 21 مارس 2024 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف إطلاق النار بغزة



القاهرة / سما /

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضرورة العمل على تفعيل حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت أن السيسي حذر من العواقب الخطيرة لشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح.

وطالب السيسي بضرورة التحرك العاجل لإدخال كميات كافية من المساعدات إلى قطاع غزة، وفتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة المصرية القاهرة في إطار جولته بالمنطقة لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن اجتماعا مع وزراء الخارجية المصري سامح شكري، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

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