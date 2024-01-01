الشعبية: مجازر الاحتلال في غزة و"الشفاء" تجاوزت كل المحرمات والقوانين الدولية

غزة / سما /

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الخميس، أن الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خاصة في مجمع الشفاء الطبي تفوق الوصف في وحشيها وقسوتها، وتجاوزت كل المحرمات والقوانين والأعراف الدولية.

وشددت الجبهة على أن "استمرار محاصرة المجمع الطبي لليوم الرابع، وحملات الاعتقالات فيه والتدمير الممنهج لما تبقى من مبانيه، ومحاصرة عدد كبير من المدنيين داخله، وتنفيذ إعدامات ميدانية، وحرق شقق سكنية محيطة بالمجمع، وفصل أجهزة التنفس الاصطناعي عن بعض المرضى مما أدى إلى استشهادهم، جميعها جرائم حرب مكتملة الأركان تُرتكب بضوءٍ أخضر أميركي وتواطؤ دولي وصمت عربي".

وقالت الجبهة إن "ساحة مجمع الشفاء الطبي تَحوّلت إلى معسكر اعتقال كبير يفوق في وحشيته اوشفيتز النازي وجرائم الجيستابو الهتلري"، مؤكدةً أن هذه الجرائم ترتكب في غيابٍ تام لسيف العدالة، وسيادة شريعة الغاب.

ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني لتحويل يوم غدٍ الجمعة إلى يوم للتصعيد الميداني العارم والاشتباك المفتوح مع العدو في كل مواقع التماس إسناداً لغزة وانتصاراً لدماء شعبنا.

وطالبت الأمة العربية وأحرار العالم بالاحتشاد العاجل في الميادين والعواصم وأمام سفارات العدوان ومقرات المؤسسات الدولية، للضغط عليها من أجل وقف المجزرة المتواصلة في مستشفى الشفاء، وحرب الإبادة المستمرة على القطاع،

ولفتت الجبهة إلى "أهمية أن تَتحمّل الدول العربية مسؤولياتها القومية والإنسانية والأخلاقية في وقف هذه المحرقة والتلويح بأوراق ضغط تمتلكها".