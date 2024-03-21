مصاص الدماء نتنياهو..صحيفة كندية تنشر صورة كاريكاتورية تثير الجدل

وكالات / سما /

نشرت صحيفة "لابريس" الكندية رسما كاريكاتيريا يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة "مصاص دماء" لاعتزامه شن هجوم على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة، وسرعان ما تعرضت لحملة شديدة تضمنت اتهامات لها بمعاداة السامية.

ويظهر الرسم الذي نشرته الصحيفة الرقمية الناطقة باللغة الفرنسية -أمس الأربعاء- نتنياهو بأذنين مسنّنتين ومخالب وهو يقف مرتديا معطفا طويلا على متن سفينة شراعية في صورة تذكر بمصاص الدماء في فيلم "نوسفيراتو" (Nosferatu) لعام 1922.

ونشر الرسم تحت عنوان "نوسفينياهو في طريقه إلى رفح"، وأعلن نتنياهو اعتزامه مهاجمة رفح بحجة القضاء على الكتائب المتبقية لحركة حماس على الرغم من الضغوط الدولية الرامية لثنيه عن تنفيذ مخططه.