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الصحة: 65 شهيدًا و92 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

الخميس 21 مارس 2024 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 65 شهيدًا و92 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31988 شهيد و74188 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واشارت الصحة الى ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيداً و92 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 167 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

#مجازر #الصحة

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